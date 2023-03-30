Benzine 1 TL’ye yakın zam!

Akaryakıt fiyatlarına zam yapıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 98 ve 95 oktan kurşunsuz benzine 0.84 kuruş, Gazyağına 0,15 kuruş artış yapıldı. Euro Dizel'in fiyatı ise değişmedi. Yeni fiyatların gece yarısı itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bakanlık, yeni fiyatları şöyle açıkladı:

Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: 20.54 TL

Kurşunsuz Benzin 98 Oktan: 20.85

EuroDizel: 18.75 TL

Gazyağı: 18.19 TL

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30/03/2023 15:37