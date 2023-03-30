Benzine 1 TL’ye yakın zam!

Son dönemde indirimlerle gündeme gelen benzin fiyatları bugün yeniden zamlanıyor.

ads ads ads ads
30/03/2023

ads
Benzine 1 TL’ye yakın zam!

Akaryakıt fiyatlarına zam yapıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 98 ve 95 oktan kurşunsuz benzine 0.84 kuruş, Gazyağına 0,15 kuruş artış yapıldı.  Euro Dizel'in fiyatı ise değişmedi. Yeni fiyatların gece yarısı itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bakanlık, yeni fiyatları şöyle açıkladı:

Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: 20.54 TL

Kurşunsuz Benzin 98 Oktan: 20.85

EuroDizel: 18.75 TL

Gazyağı: 18.19 TL

30/03/2023 15:37
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Akaryakıt, benzin, indirim, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.