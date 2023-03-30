Benzine 1 TL’ye yakın zam!
Son dönemde indirimlerle gündeme gelen benzin fiyatları bugün yeniden zamlanıyor.
30/03/2023
Akaryakıt fiyatlarına zam yapıldı.
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 98 ve 95 oktan kurşunsuz benzine 0.84 kuruş, Gazyağına 0,15 kuruş artış yapıldı. Euro Dizel'in fiyatı ise değişmedi. Yeni fiyatların gece yarısı itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Bakanlık, yeni fiyatları şöyle açıkladı:
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: 20.54 TL
Kurşunsuz Benzin 98 Oktan: 20.85
EuroDizel: 18.75 TL
Gazyağı: 18.19 TL