Benzine 35 kuruş zam kapıda

Ülkede bir çok tüketim maddesi zamlanırken geçtiğimiz aylarda yapılan akaryakıt zammının ardından bir zam daha geliyor.

Bakanlar Kurulu bugün yaptığı toplantıda 95 ve 98 oktan benzine 35 kuruş zam yapma kararı aldı. Haber Kıbrıs’ın edindiği bilgilere göre hükümetin Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması gibi bir adım atmaması durumunda bu akşam saat 00.00’de zam yürürlüğe girmiş olacak.

Zam ile ilgili kararın bugün içerisinde Resmi Gazete’de yayınlanması bekleniyor.

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05/10/2021 13:48