Benzine 35 kuruş zam kapıda

ads ads ads ads
05/10/2021

ads
ads
ads
Benzine 35 kuruş zam kapıda

Ülkede bir çok tüketim maddesi zamlanırken geçtiğimiz aylarda yapılan akaryakıt zammının ardından bir zam daha geliyor.

Bakanlar Kurulu bugün yaptığı toplantıda 95 ve 98 oktan benzine 35 kuruş zam yapma kararı aldı. Haber Kıbrıs’ın edindiği bilgilere göre hükümetin Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması gibi bir adım atmaması durumunda bu akşam saat 00.00’de zam yürürlüğe girmiş olacak.

Zam ile ilgili kararın bugün içerisinde Resmi Gazete’de yayınlanması bekleniyor.

05/10/2021 13:48
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: benzin, zam
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.