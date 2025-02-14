Berat Kandili, ada genelinde birçok camide düzenlenen programlarla idrak edildi

Müslümanların günahlardan kurtuluşunun ve Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili, Başkent Lefkoşa Hala Sultan Camii'nde ve ada genelinde birçok camide düzenlenen programlarla idrak edildi.

Din İşleri Başkanlığından verilen bilgiye göre, akşam namazı sonrası Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın akabinde, mevlidi şerif okundu, tekbirler ve salavâtlar getirilerek ilahiler seslendirildi.

Din işleri Başkanlığı ve Din Hizmetleri Müşavirliğince Hala Sultan Camii'nde düzenlenen "Berat Kandili Özel" programına manevi atmosferini yerinde yaşamak isteyen vatandaşların yanı sıra, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Din İşleri Başkanı Hakan Moral, T.C Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, DİB Cami Hizmetleri Başkanı Turgut Erhan, Kıbrıs Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yön. Kurulu Başkanı Selahattin Bayırkan, Din Hizmetleri Müşaviri Abdulkadir Boşal ve Bürokratlar katıldı.

Program sonunda çeşitli ikramlar dağıtıldı.