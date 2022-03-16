Berat Kandili Yarın Gece İdrak Edilecek

Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik, borçtan, suç ve cezadan, günahlardan kurtulmak anlamına gelen ve Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili’nin yarın gece idrak edileceğini belirtti.

İnik yaptığı yazılı açıklamada, Berat Kandili’nin af ve kardeşlik duygularının pekişmesi açısından büyük bir fırsat olduğunu belirterek, “Bu geceler, kulluk şuur ve bilinciyle kendimizle hesaplaştığımız, yüce yaradanın rızası doğrultusunda hayatımıza yön vermeye karar verdiğimiz fırsat geceleridir” ifadelerini kullandı.

İnik şöyle devam etti:

“Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in; 'De ki: ‘Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir’ ayetinin ifade ettiği af ve mağfirete mazhar olma gecesidir Berat Kandili.”

Gökan İnik, bilerek ya da bilmeyerek yapılan bütün hatalardan ve işlenen günahlardan samimi pişmanlıklarla tövbe ederek, bir daha aynı yanlışlara yaklaşmama azmi ve bilinciyle af dilenmesini istedi.

Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik, peygamber efendinin (s.a.s) bu gece hakkında şunları buyurduğunu kaydetti:

“Şaban ayının 15. gecesini (berat gecesi) ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim! Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim! Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim.”

İnik, iyilik, huzur, güven ve merhametin olduğu savaşın değil barışın hâkim olduğu bir dünyanın inşası, bütün insanlığın manevi diriliş ve ahlaki yükselişi için dua edilmesi çağrısı yaptı.

Bu mübarek gecelerin, dünyanın koşuşturması içinde varlık ve yaradılış gayesini unutup sonu gelmez emel ve hevesler peşinde koşarak, koca bir ömrü heba edenlere kendilerini sorgulama fırsatı sunduğunu ifade eden Gökan İnik, “Bu nedenle kendimiz, ailemiz, bütün Müslümanlar ve tüm insanlık âlemi için dualar edip, Allah'tan hayır niyaz etmeliyiz” dedi.

İnik açıklamasında son olarak, “Berat gecemizin; milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz eder, bu mübarek gecenin özelde bize ve ailemize genelde ise, tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisi ile tüm halkımızın berat gecesini tebrik ederim” ifadelerine yer verdi.

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16/03/2022 14:49