HABER KIBRIS

Beratlı'dan Çeler ve Akansoy'a sert eleştiri!

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01/05/2019

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Beratlı'dan Çeler ve Akansoy'a sert eleştiri!

Eski milletvekili Nazım Beratlı, sosyal medyadan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler  ve  CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy'u eleştirdi.

Nazım Beratlı, Zeki Çeler  ve  Asım Akansoy'un market çalışanlarının bayram hakkı için canını yediğini belirterek iki yıldır ödenmeyen GAÜ çalışanlarının görmezden gelindiğini iddia etti. Nazım Beratlı,  GAÜ  çalışanlarının yedi aydır maaş almadığını ve iki seneden beri de sigorta primleri yatırılmadığını ifade etti.

Beratlı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Market çalışanlarının bayram hakkı için canını yemekte olup; yedi aydır maaş alamayan 2 seneden beri de sigorta primleri yatırılmayan GAÜ çalışanlarını "göremeyen" Çalışma Bakanı Zeki Çeler ve destekçisi Asım Akansoy'un da 1 Mayıs, bayramını kutlarım..."

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TAGS: zeki çeler, Asım Akansoy, Nazım Beratlı
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