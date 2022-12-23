Berdan Mardini sosyal medyanın diline düştü

Acun Ilıcalı, merakla beklenen Survivor’ın ilk yarışmacısını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. İlk sürpriz, son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Berdan Mardini olmuştu. Taytlı spor pozlarıyla gündem olan şarkıcı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

Dünden beri en çok konuşulan şeylerden biri şu oldu ki; Ben sadece #survivor2023 için tayt giymedim ve spor yapmadım. Hayatımın her döneminde hep spor vardı ve spor yaparken şort, tayt, eşofman hep giydim. Aslında sürekli paylaşımlar da yaptım, ama son dönemde daha çok dikkat çekti. Şimdi kendimi biraz psikolojik biraz da biyolojik anlamda Survivor'a hazırlayacağım. Oraya gidip irademe nefsime hakım olmanın ne demek olduğunu, kendimi sınamayı, yarışmayı, eğlenmeyi, düşünmeyi biraz da insanlardan uzaklaşmayı istedim. Böyle bir macera yaşamak istedim.

Ekranların aranılan yüzlerinden olan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz gün oğlu Kurt Efe ile çekildiği kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Kıvanç Tatlıtuğ'un tarzı epey beğenildi.

BERDAN MARDİNİ KIVANÇ TATLITUĞ'UN TARZINI KOPYALADI

Şimdilerde Survivor 2023'e hazırlanan Berdan Mardini de tarzıyla sıkça gündeme geliyor. Bu kez de Berdan Mardini, Kıvanç Tatlıtuğ'un tarzını kopyaladı. Sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcının paylaşımını tiye aldı. Takipçileri Mardini'yi yorum yağmuruna tuttu.

İşte o yorumlardan bazıları:

"Aaa Kıvanç Tatlıtuğ'a özenmiş", "Atanamayan Kıvanç Tatlıtuğ", "Kıvanç Tatlıtuğ kombini bu. Ya ama artık biraz kendin olmalısın. Tip Özcan Deniz kıyafet Kıvanç falan."

KENDİNİ SPORA VERDİ

Berdan Mardini, 2010 yılında nikâh masasına oturduğu, iki çocuğunun annesi Fatoş Mardini'den 29 Mart 2021 tarihinde olaylı şekilde boşanmıştı. Ünlü şarkıcı boşanmasının ardından kendini spora verdi.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlü türkücü geçtiğimiz günlerde spor sonrası ayna karşısında bir video çekerek yayınlamıştı. Spor yaparken tayt giyen 44 yaşındaki Berdan Mardini'nin tayt giymesi kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

"BANA BERDAN TAYTİNİ' DİYORLAR"

Giyim tarzı ile bir kesimden iyi tepkiler alırken belli bir kesimden tarafından da eleştilen Mardini'ye "Giyindiğiniz kombinler çok konuşuluyor. Neler söylemek istersiniz?" şeklindeki soru yöneltilmişti. Mardini, "Şimdi ben pembe kazak giyindiğimde biliyorsunuz. Her yıl meme kanserine destek olmak için pembe top organizyonu yapılıyor. Ben de ona destek vermek için giymiştim. En son bir ayakkabı giydim. Onu da doktorum hediye etmişti. O da olay oldu. En çok şuna güldüm. Tayt giydiğimde 'Berdan Taytini' yazmışlar. Çok komikti. Yapılan yorumlar hoşuma da gidiyor. Tabi bazen hakarete varan durumlar oluyor. Eleştiriye açık, kendimle barışık biriyim" cevabını vermişti.

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23/12/2022 08:58