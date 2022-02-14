'Bereketçiler' anısına anıt yapılması için girişim başlatıldı

Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinde, Türkiye’den Kıbrıs’a silah taşıyan “Bereketçiler” anısına bir anıt yapılması için komite oluşturuldu.

Komite adına açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu (İş Dünyası,Turizm ve Kültür Elçileri Grubu) ve Müsiad Kıbrıs Kurucu Başkanı Okyay Sadıkoğlu komitede TMT Mücahitler Derneği adına Celal Bayar, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği adına Gürsel Benan, Erenköy Mücahitler Derneği ve Şehitlikler ve Milli Parklar Vakfı adına Mustafa Arıkan ile gazeteci-yazar Sabahattin İsmail’in bulunduğunu kaydetti.

“Amacımız Milli Mücadele Yıllarında savunmamızı sağlamak amacıyla,Türkiye’den deniz yoluyla,adaya gizlice sokulan silahları canları pahasına taşıyan Bereketçilerin anısını yaşatmak için bir anıt yapılmasıdır” diyen Sadıkoğlu, ilgili makamlarla görüştükten sonra yol haritasını kamuoyu ile paylaşacaklarını da kaydetti.

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14/02/2022 15:39