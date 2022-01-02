Beren Saat: Ben Bihter değilim

Bir dönemin çok izlenen dizisi Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Bihter Ziyagil karakterinden kurtulmak için çok çaba harcadığını söyleyen Beren Saat, "Ben Bihter Ziyagil değilim" dedi.

Orada Rahat mısın? programına konuşan Beren Saat, 'Aşk-ı Memnu' dizisiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Dizide canlandırdığı ‘Bihter Ziyagil’ karakterinden kurtulmak için çok çaba harcadığını söyleyen Saat, “Ben Bihter Ziyagil değilim” dedi.

Eşi Kenan Doğulu ile 2021’de iyi bir yıl geçirdiklerini belirten Saat, yeni yıl için 6 şarkılık bir albüm projesi olduğunu ve şarkıları İngilizce söyleyeceğini de sözlerine ekledi.

Rol aldığı Atiye dizisinden de bahseden Saat, internet platformlarındaki özgürlüğe alıştığını söyledi.

Saat, artık TV kanallarındaki sınırları olan dizilerde oynamaktansa bu tür projelerde yer almayı tercih edeceğini belirtti.

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02/01/2022 10:35