Beren Saat hayatını kaybeden ilk aşkının doğum gününü unutmadı

Geçen sene eşi Kenan Doğulu ile aralarında soğuk rüzgarlar eserken 2004 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden ilk aşkı Efe Güray’ın doğum gününü kutladığı için günlerce adından söz ettiren Beren Saat, bu sene de eski sevgilisinin doğum gününde paylaşım yaptı.

“BENİM KAHRAMANIM”

Instagram hesabından Güray’ın kendisine sarıldığı bir pozu paylaşan Saat, “Doğum günün kutlu olsun. Benim kahramanım” notunu düştü.

Saat’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken takipçileri de ikiye bölündü. Birçok sosyal medya kullanıcısı Saat’in bu paylaşımını eşi Kenan Doğulu’ya saygısızlık olarak yorumlarken birçoğu da vefat eden birini anmanın güzel bir vefa olduğunu belirtti.

“HAYATIMIN AŞKI”

Beren Saat, yıllar önce verdiği bir röportajda hayatının akışını değiştiren oyunculuk yarışmasına katılmaya kendisini ısrarla teşvik eden 19 yaşındaki Efe Güray’la ilgili şunları söylemişti:

“Hayatımın aşkı. O da TED’dendi. 3 yıldır birlikteydik. Hem arkadaştık hem aşık. Bir dakikamız ayrı geçmiyordu. Benden bir yaş küçüktü ama çok olgundu.”

Beren Saat, geçen günlerde, 7 yıl önce evlendiği Kenan Doğulu’nun kardeşi Canan Doğulu’nun doğum gününü kutlamıştı.

Birlikte çekilen fotoğraflarını “Seni seviyorum, iyi ki doğdun kız kardeşim” sözleriyle sosyal medyada paylaşan Saat, eşinin ailesi ile aralarındaki buzları erittiğini gözler önüne sermişti.

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10/05/2021 14:14