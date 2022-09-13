Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra bir arada

Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ Aşk-ı Memnu dizisinin ardından yıllar sonra bir araya geldi.



14 yıl sonra buluşan Tatlıtuğ ve Saat'in yer aldığı ve Netflix'te seyirciyle buluşacak olan filmin New York çekimleri başladı.



Filmin ilk kareleri ikilinin hayranları tarafından sosyal medyada gündem oldu.

İngilizce "Last Call For İstanbul" adını taşıdığı belirtilen yapımın İstanbul çekimi geçtiğimiz günlerde tamamlamıştı.

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13/09/2022 10:19