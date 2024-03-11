Berfu – Eser Yenenler Çifti DAÜ’de “Çift Terapisi” Yapacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Etkinlik Birimi organizasyonu ile Türkiye’nin ünlü oyuncu çifti Berfu – Eser Yenenler’in “Çift Terapisi” isimli çift kişilik gösterisi 20 – 21 Mart 2024 tarihlerinde, saat 20.00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek. DAÜ Personeli ve halk için 20 Mart 2024 Çarşamba günü gerçekleşecek olan gösteri biletli olacak ve izleyiciler gösteriye bilet alarak katılabileceklerdir. Biletler www.gisekibris.com internet adresinde satışa sunulmuş olup, söz konusu gösteriye katılmak isteyenler biletlerini belirtilen adresten temin edebilirler.

21 Mart 2024 Perşembe günü, DAÜ öğrencileri için gerçekleşecek olan gösteri ise DAÜ öğrencilerine ücretsiz ve davetiyeli olacaktır. Davetiyeler, güncel öğrenci kimlik kartlarının şahsen ibraz edilmesi ile DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü'nden 18-20 Mart 2024 tarihleri ve 09:00-16:00 saatleri arasında temin edilebilecektir. Gösteri girişinde güncel öğrenci kimliği ve davetiye ibraz edilmesi zorunludur. Etkinlik yerine ulaşım için gösteri gününde DAÜ 2 Öğrenci Yurdu ile DAÜ BTYO önünden 19.00 - 19.30 saatleri arasında ring servisleri yapılacaktır.