Berfu Yenenler, Eser Yenenler'in parti evine balyozla girmiş!

Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız, 2019'da oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ile nikah masasına oturmuştu. Çift, aynı yıl oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Berfu-Eser Yenenler'in ikinci çocukları Mete ise geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya gelmişti.

"SABAH BAŞLIYOR, AKŞAM DİYETİNİ BIRAKIYOR"

Sosyal medyada yayınladıkları fotoğraflar ve eğlenceli videolarla adlarından sıkça söz ettiren ünlü çiftten Berfu Yenenler, geçtiğimiz haftalarda bir ödül törenine katılmıştı. Yenenler, çocuklarının babalarına çektiğini söylemişti.

27 yaşındaki ünlü isim, "Çocuklar sürekli bir şeyler yiyor, aynı babaları. 'Evde diyet yapıyorum' diye geçiniyor, gece kalkıp yemek yiyor. Sabah başlıyor, akşam diyetini bırakıyor" şeklinde konuşmuştu.





"KOCA PARASI YİYORUM' DİYE TWEET ATILDI"

Öte yandan Yenenler, YouTube'da yayınladığı Diss Turkey programında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü isim, adına açılan sahte bir hesaptan "Koca parası yiyorum" şeklinde tweet atıldığını ve paylaşımı yapan kişinin kendisi olduğu sanılarak takipçilerden linç yediğini anlatmıştı.

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03/10/2022 14:42