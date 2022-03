Berfu Yenenler'den Demet Akalın'a ağır gönderme!

Demet Akalın sosyal medya hesabından Eser ve Berfu Yenenler'in videosunu paylaşan bir Instagram hesabına "Sıfır komikler, nasıl gülebiliyorsun? Hele bu zorla gündemde kalayım çabası ay" yorumunu yaptı. Berfu Yenenler'den Demet Akalın'a yanıt gecikmedi.

"ZORLA GÜNDEMDE KALMA ÇABASI"

Bir sosyal medya hesabı Berfu ve Eser Yenenler çiftinin çektikleri içeriği "Gülmekten sandalyeden düştüm" yorumunu yazarak paylaştı. Akalın paylaşıma, "Sıfır komikler, nasıl gülebiliyorsun? Hele bu zorla gündemde kalayım çabası ay" yorumunu yaptı.

BERFU YENENLER'DEN AĞIR CEVAP!

Akalın'ın bu mesajı Berfu Yenenler'i kızdırdı. Sosyal medya hesabından Demet Akalın'ın 'buharlı ütü' paylaşımını ti'ye alan ve tashihli mesaj yayınlayan Yenenler "Use it (Kullan)" yazan beyin şeklindeki lambadan 10 adet sipariş verip "Arkdslr yhaaa sikayet edicem once 127 liraydi sonra 254 lira oldu sonra 381 lira olduu sonra 508 lira olduuu bunu kullanmayan insanlari nereye sikayet ediyorus" notuyla gönderme yaptı.

21/03/2022 10:48