Berfu Yenenler'den takipçisine tokat gibi yanıt!

Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız, 2019'da oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ile nikah masasına oturmuştu. Çift, aynı yıl oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Berfu-Eser Yenenler'in ikinci çocukları Mete ise geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya gelmişti.

"KOCA PARASI YİYORUM' DİYE TWEET ATILDI"

Berfu Yenenler, YouTube'da yayınladığı Diss Turkey programında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü isim, adına açılan sahte bir hesaptan "Koca parası yiyorum" şeklinde tweet atıldığını ve paylaşımı yapan kişinin kendisi olduğu sanılarak takipçilerden linç yediğini anlatmıştı.

Berfu Yenenler, pahalı ayakkabı giymediği için dahi eleştiriye uğradığı açıklayarak "Bir ayakkabıya 50 bin TL vermediğim için linç yedim" demişti. Sosyal medya fenomeni, yediği bir başka linçten de bahsederek, "Burak Özçivit'in oğlu benim oğlumdan yakışıklı diye linç yemiştim" ifadelerini kullanmıştı.

ESER'İN VİLLASI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, geçtiğimiz haftalarda Doğu Demirkol'un programına konuk oldu. Eser Yenenler'in Levent'te diskosu da olan ve bolca parti verdiği villası gündeme geldi. O dönem Bahar-Nihal Candan kardeşlerle de yakalanan Yenenler uzun süre gündemde kalmış hatta bu partiler yüzünden Murat Boz ve Aslı Enver'in kavga ettiği iddia edilmişti.

Berfu Yenenler "Ev partisi dönemleriydi meraktan mesaj attım" dedi. Şu sıralar sosyal medya fenomeni olan Berfu Yenenler ünlü isimle tanıştıktan sonra Levent'teki o evde oturmak istememiş.

"BEN O EVİ DAĞITTIM"

Berfu Yenenler'den o evle ilgili yıllar sonra itiraf geldi. Berfu Yenenler açıklamasında "Ben o evi dağıttım, kırdım çekiçle balyozla, gerçekten o evi günahlarıyla başkasına verdik" dedi.

Eser Yenenler ise "Yuvayı kırdı başka yuva yaptı. Bu konuya nasıl geldik ya?" dedi. Yenenler “Çok ciddi bir psikopatla birlikteyim” dedi.

"BİZİM ARAMIZDA PROBLEM DEĞİL"

Komedyen, “Sosyal medya İbrahim Büyükak’la bizi, nikah şahidi olmamızı bekliyordu. Bizim aramızda problem değil. Güzel bir evlilik varken, olmayan bir problem büyüdü” diye konuştu.

YORUMA SESSİZ KALAMADI

Son olarak iki çocuk annesi Yenenler, evlendikten sonra değişen hayatını, 'Evlilik nedir, sizi nasıl degiştirir?' notuyla paylaştığı video ile gözler önüne serdi. Pek çok takipçisi paylaşıma gülerken, bir kişinin ''Keşke evlenmeseydin" yorumunu gören Yenenler, yoruma sessiz kalamadı. Takipçisine yanıt veren Berfu Yenenler, "Niye senin mi gözün vardı Eser'de" yanıtıyla dikkat çekti.

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26/10/2022 16:15