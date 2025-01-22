Berfu Yenenler'in acı günü: 'Aklımı kaçırmak üzereyim'

Bolu'nun ünlü tatil beldesi Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan ve her yıl on binlerce kişiyi ağırlayan Grand Kartal Oteli'nde saat 03.30 sularında çıkan yangın, 76 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu.

1 günlük milli yas ilan edilen acı olay, tüm Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğdu. İhmalsizlik iddialarının daha da can yaktığı yangına yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü.

Yangın, 10 saatlik bir mücadelenin ardından güçlükle söndürülebildi.

Yangında yaşamını yitiren çocuk ve yetişkinlerin adları açıklandıkça, acılar daha da derinleşti.

'AKLIMI KAÇIRMAK ÜZEREYİM'

Manken ve sunucu Berfu Yenenler, küçük oğlu Mete'nin sınıf arkadaşının ve ailesinin yangında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yenenler, Instagram hesabından şu mesajı paylaştı:

"Mete'nin okul arkadaşlarından biri ailesiyle birlikte hayatını kaybetti. Bir sömestr tatili ve her çocuklu aile her tatile çıkan orada olabilirdi. Aklımı kaçırmak üzereyim. Biliyorum binlerce story de atsam yetmiyor, hiçbir şey de değişmiyor."