Bergüzar Korel: Burnum eski haline dönecek mi?

Üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayan Bergüzar Korel, bebeğinin cinsiyetini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Bu kez kız annesi olacak ve bebeğine 'Leyla' adını verecek oyuncu, yaşadığı değişimleri anlattı.

"Cinsiyet tahminlerini bilimsel verilere her zaman güvenerek yapan koca yürekli kız kardeşlerim burada mı? Dürüstlük levelları git gide artış gösterdi. Kişileri yazmayacağım. Yorumlarda tahmin ettiklerinizi etiketleyebilirsiniz.

'Kanka kesin kız bu', 'Niye öyle dedin, çirkinleştim di mi?' 'Yok tam öyle değil de yüzünde böyle yana doğru hafif bi genişleme var', 'Oğlum bu sefer kesin kız, yüzün bir değişti, bir garip oldu', 'Aşkım bu kız, çok çirkinleştin, Ali’de de Han’da da böyle çirkin değildin', 'Bergüz burnun patlıcan gibi oldu kanka bir de popon da kocaman, Ali ve Han’da bi karnın vardı, yok yok kesin kız'.

Ve benim tüm bunlara 'Değil mi, çok çirkinleştim, ay hadi inşallah' diye karşılık vermem ve kendinden çok emin bilgin bir tavır ile 'tabi tabi kesin ya bu kadar çirkin değildin eskiden' deyip bilime karşı duruşumuz. Bie de çin takvimi sorunsalımız vardı onu ayrı anlatacağım. Bu arada kız annelerine soruyorum; 'burnum eski haline dönecek mi?' Hayır çünkü bir masraf daha eklendi o zaman o yüzden soruyorum."

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18/06/2021 16:26