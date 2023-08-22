Bergüzar Korel, Esra Erol’a benzetildi
Oyuncu Bergüzar Korel, yeni dizisi için imaj değiştirdi. Saçlarını sarıya boyatan oyuncuyu sosyal medya kullanıcılaru Esra Erol'a benzettti.
22/08/2023
Başrollerini Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak’ın paylaştığı ‘Düğüm’ dizisinden ilk kareler yayınladı.
Dizide kayıp ve cinayet dosyalarının ele alındığı ‘Tek Gerçek’ programını sunan ‘gazeteci Neslihan’ rolünü canlandıran Bergüzar Korel, sarı kısa saçlı imajıyla yakın arkadaşı, sunucu Esra Erol’a benzetildi.
Diziden bir karesini Instagram hesabından yayınlayan Korel’in paylaşımına Esra Erol “Allah hoş gelmiş” yorumunu yaptı.