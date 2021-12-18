Bergüzar Korel: Gereksiz eşyalardan ve insanlardan kurtuldum!

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ikilisi evliliklerinde 12 yılı geride bıraktı. Mutlu bir evlilik süren Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı.

LEYLA BEBEK İLE POZ VERDİ

Doğum öncesi zor anlar yaşayan Bergüzar Korel, Leyla ismini verdikleri kızlarıyla şu sıralar mutlu anlar yaşıyor. Geçtiğimiz hafta kızı Leyla ile ilk kez poz veren Korel'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

"DEĞİŞTİM, DÖNÜŞTÜM"

Zaman zaman yayınladığı karelere düştüğü notlarla da adından söz ettiren oyuncu, son lohusalığında yaşadığı değişimden bahsetti. Evde çekilen kareleri takipçileriyle paylaşan oyuncu, gönderisine şu notu düştü:

"Bu lohusalığımda hayattan kopmayacağım diye söz vermiştim kendime. Hoş iki yıldır evim ve çevresinden dışarı bir adım atmıyorum ama bana yetiyor. Mutluyum. Gereksiz eşyalardan ve insanlardan kurtuldum kafam rahat. Eşyalardan kastım çoğu artık sadece kolumun girebildiği pantolonlarım mesela. Deli gibi çalıştığım, yorulduğum ve hiçbir zaman kendimi yeterli hissetmediğim zamanlar giydiklerimle birlikte bana kendimi böyle hissettiren, var olanı da sömüren herkes sıfır beden kıyafetlerle sonsuzluğa uğurlandı. Bir gün özlerim ve giyerim diye de saklamadım ne insanları ne kotları. Değiştim, dönüştüm. Mutluyum ve +15 kg ile eskisinden çok daha hafifim. Bu tezatlık hiç olmadığı kadar mutlu ediyor beni. Aralık ayı benim için hep böyle oluyor işte. Sorguladığım, hesaplaştığım, vedalaştığım, mutluluğa kollarımı açtığım yılın son günleri. Yeni bir yıl, yeni bir hayat..."

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18/12/2021 15:09