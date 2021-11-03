Bergüzar Korel üçüncü kez anne oldu

12 yıl önce meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen ve iki oğlu olan oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi.

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03/11/2021

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Bergüzar Korel üçüncü kez anne oldu

Ali ve Han’dan sonra üçüncü bebekleri için gün sayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden mutlu haber geldi. Çiftin bugün dünyaya gelen bebeklerinin adı Leyla oldu.

Maslak’ta özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrasında anne Bergüzar Korel ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Doğum sırasında eşi Bergüzar Korel’i yalnız bırakmayan Halit Ergenç’e oğulları Ali ve Han da eşlik etti.

“HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ ANDA GELDİ”

Bergüzar Korel, kızına ‘Leyla’ adını vereceklerini söylemişti.

Ünlü oyuncu, “Dünya olarak öyle zor bir süreç yaşadık ki, artık her şeye şükreder hale geldik. Allah nasip etti. Bebek haberi hiç beklemediğimiz bir anda, sürpriz bir şekilde geldi. Bundan sonra bize laf söylemek düşmez. Allah da onun gücünü verecek herhalde diyorum” diye konuşmuştu.

Hamileliğinin rahat geçtiğini söyleyen Korel, “Erkek gebeliği daha zor ve ağrılı. İnşallah böyle devam eder” demişti.

03/11/2021 15:10
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TAGS: Bergüzar Korel
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