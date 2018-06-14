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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç kararını verdi!

Vatanım Sensin adlı dizileri geride bıraktığımız hafta sona eren çift sevenlerine kendilerini özletecek bir karar aldı.

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14/06/2018

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç kararını verdi!
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Birlikte rol aldığı dizilerinin final yapmasının ardından Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, ekranlara 1 yıl ara verme kararı aldı. Halit Ergenç ile eşi Bergüzar Korel, iki senedir başrolünü oynadıkları Kanal D'deki ‘Vatanım Sensin' dizisinin final yapmasının ardından dinlenmeye çekildi. Ünlü çift 1 yıl ekranda olmayacak.

FİLM SEÇENEĞİNİ AYRI TUTTULAR

Bu süre zarfında dünyada görmek istedikleri yerleri gezecekler, oyunculukla ilgili workshop'lara katılacaklar. Oğulları Ali'ye daha fazla zaman ayıracak olan Ergenç ve Korel, kendilerini heyecanlandıracak bir sinema filmi olursa “Evet” diyecek.

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TAGS: Bergüzar Korel, Halit Ergenç
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