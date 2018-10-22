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Bergüzar Korel’den proje açıklaması

Kocası Halit Ergenç'le birlikte yeni sezonda herhangi bir projede olmayacağını söyleyen Bergüzar Korel, muhabirlerin yeni proje sorularına açıklık getirdi.

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22/10/2018

Bergüzar Korel’den proje açıklaması

Eşi Halit Ergenç ile bu sezon dinlenmeye karar veren Bergüzar Korel, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Oyuncu, “Kaan Urgancıoğlu'yla yeni projenizden bahseder misiniz” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Yok öyle bir şey. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler ama çıkarıyorlar maalesef. Bana öyle bir teklif gelmedi.” Bir arkadaşının annesinin doğum günü kutlamasına giden Bergüzar Korel, elinde papatyalarla objektife takıldı. Kısacık kestirdiği saçları uzamaya başlayan Korel’in değişik tarzı da dikkatlerden kaçmadı.

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TAGS: Bergüzar Korel, haber, kıbrıs
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