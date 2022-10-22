Berisha yıldızlaştı, RB Leipzig 3-0'dan döndü

Almanya Ligi'nde Augsburg 3-0 öne geçtiği maçta RB Leipzig ile puanlırı paylaştı.

Augsburg, 34. dakikada Fenerbahçe'den kiralık giden Mergim Berisha'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken; 51. dakikada Berisha'nın asistini Demirovic gole çevirdi ve ev sahibi ekip 2-0'ı buldu.

63'te Berisha'nın diğer asistinde bu kez Vargas golünü attı: 3-0.

66'da Iago'nun kırmızı kartla oyun dışı kalması maçın kaderini değiştirdi. Konuk ekip 73'te Silva An'ın golüyle farkı ikiye indirdi. Bir dakika sonra Berisha yerini Framberger'e bıraktı.

RB Leipzig, kalan dakikalarda gol için bastırırken isteğine son iki dakikada ulaştı. Önce Nkunku 89'da, ardından Novoa Ramos 90'da sahneye çıktı ve skor 3-3'e geldi.

Maç da 3-3 sona erdi.

Bu sonucun ardından Augsburg puanını 14, RB Leipzig ise 16 yaptı.

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22/10/2022 19:28