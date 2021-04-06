Berk, Türkiye'de birinci oldu!

Türkiye Triatlon Federasyonu ile Mersin’e bağlı Yenişehir Belediyesi’nin işbirliğinde hafta sonunda düzenlenen ve 2021 sezonunun ilk triathlon yarışı olma özelliğini taşıyan organizasyona KKTC’den katılan Berk Bağrıkara, kendi kategorisi olan 20-24 Yaş grubunda birinci geldi.

KKTC Triatlon dalının başarılı sporcusu Berk Bağrıkara, sosyal medya hesabından elde ettiği derecesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“2021 sezonunun ilk triathlon yarışına Kuzey Kıbrıs’I temsilen yarışa katılıp yaş grubumda eniyi dereceyi elde ettim. Arkamda duran, desteklerini esirgemeyen Türkiye Triatlon Federasyonu başkanı Bayram Yalçınkaya’ya, Sertaç Bozatlı hocama, Mithat Tekçam hocama, Nazım Serkan Burgul hocama veAspava Spor Kulübü’ne teşekkürü borç bilirim. Bu daha başlangıç hedefimiz 2 Mayıs’ta düzenlenecek olan Didim Sprint Triatlon (puanlı) yarışında daha da başarılı olmaktır.”

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06/04/2021 09:02