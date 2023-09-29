Berkalp, Lefkoşa Maratonu'na katılacak...

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Fenerbahçe Kadın Voleybol, Basketbol ve Atletizm takımları kurucularından, 1970’te, Kıbrıs’ta bir Futbol Kulübünü'ne başkanlık yapan ilk ve tek kadın olan Ayten Salih Berkalp’i kabul etti.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Harmancı kabulde yaptığı konuşmada, Berkalp’in toplumsal yaşam, toplum sağlığı ile bürokrasi ve spor alanında ülkeye değerli katkılarda bulunduğunu söyledi ve LTB’de ağırlamaktan büyük mutluluk ve memnuniyet duyduğunu belirtti.

-Harmancı: “Şampiyonlarımız için Söz Verdik”

Harmancı, “Lefkoşa Maratonu’nda bu yıl sadece Lefkoşa değil bu memleket için bir söz veriyoruz. Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü’nü ülkemize kazandırmak, şampiyonlarımızın adlarını yaşatmak için düzenlediğimiz Lefkoşa Maratonu’nda Ayten Salih Berkalp’in de yer alacak olması çok değerli ve anlamlıdır” diye konuştu.

Harmancı, Berkalp’a, Lefkoşa Maratonu 0008 göğüs numarasını takdim etti.

-Berkalp: “Şampiyonlarımız adına yapılacak etkinlikte yer almak büyük bir onurdur”

Ayten Berkalp da, LTB’nin düzenlediği ve yıllardır anlamlı amaçlar için koşulan Lefkoşa Maratonu’nu takip ve takdir ettiğini söyledi.

Berkalp, “Başkanın maratonda yer alma teklifini memnuniyetle kabul ettim. Şampiyonlarımız adına yapılacak böylesi anlamlı bir etkinlikte yer almak büyük bir onurdur. Beni de bu etkinliğin bir parçası olarak düşündükleri için LTB’ye ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.