Berkalp ve Aykut disipline sevkedildi

Lefke ile Türk Ocağı Limasol arasında oynanan AKSA Süper Lig maçında, ortaya çıkan olaylarda Lefke futbolcusu Aykut Esmeraslan ve Lefke Teknik Direktörü Cenk Berkalp disipline sevk edildi.

KTFF tarafından yapılan açıklama şöyle:

16071 maç numarasıyla 26.12.2021 tarihinde Lefke TSK ile Türk Ocağı Limasol SK arasında oynanan AKSA Süper Lig maçında, ortaya çıkan olaylarda Lefke TSK futbolcusu 105947 lisans numaralı Aykut Esmeraslan’ın sportmenliğe aykırı hareketleri ve spor ahlakına / etiğine aykırı davranışları nedeni ile KTFF Disiplin Talimatı’nın 35. Maddesi uyarınca; ve yine aynı maçta, Lefke TSK Teknik Direktörü 1031 lisans numaralı Cenk Berkalp’ın saldırı ve darp eylemleri nedeni ile KTFF Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi uyarınca KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmelerine karar verilmiştir.

Bu habere tepkiniz:



27/12/2021 13:10