Berkant İstanbul Düzkaya'da

Bu sezon Süper Lige terfi hedefiyle çalışmalarını sürdüren Düzkaya, geçtiğimiz sezonun AKSA Birinci Lig gol kralı Berkant İstabul’u transfer etti.

TC statüsü kontenjanını golcü isim Berkant İstanbul ile kullanmak isteyen teknik direktör Hasan Topaloğlu'nun raporu doğrultusunda SFC Dörtyol Kulübü ile anlaşmaya varıldı.

Geçtiğimiz sezon 1.Ligde 28 golle krallığı elde eden Berkant, kiralık transfer olduğu BTM 2.Lig ekibi Kaplıca Karadeniz 61'in finale yükselmesine de kaydettiği 12 golle katkı koydu.

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04/08/2022 21:04