Berkay'dan Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iddialarına yanıt

Survivor 2021'de dikkat çeken yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu'nun klibinde oynamak için estetik yaptırdığı iddialarına şarkıcı Berkay'dan yanıt geldi. Berkay, "Aleyna şarkı çıkarıyor. Kendi isteğiyle burnunda ufak bir kemer vardı, onu düzelttirdi" dedi.

Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu’nun, "Berkay'ın klibinde oynamak için estetik yaptırdığı" iddiaları hakkında ünlü şarkıcıdan açıklama geldi.



Berkay, “Aleyna müzik aşığı bir kız. Şarkı söylemeyi çok seviyor, çok da güzel söylüyor. Ona kendi şirketimizden bir iş çıkarıyoruz. Dinledim, hazır şarkısı. Önümüzdeki günlerde de klip çekecek" dedi.



Ünlü şarkıcı, "Kendi isteğiyle burnunda ufak bir kemer vardı, onu düzelttirdi. Ben öyle bir tavsiyede bulunabilecek biri değilim. Şarkının çıkışına az kaldı” şeklinde konuştu.



Kalaycıoğlu son olarak Survivor Panorama yorumcularından Gökhan Özdemir ile birliktelik yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.



Bu iddiaların ardından Survivor 2021 yarışmacısı ve oyuncu Batuhan Karacakaya sosyal medyadan, "Gerçeklerin er ya da geç açığa çıkma gibi bir huyu vardır. O yüzden rahat olun keyfinize bakın" demişti.

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10/09/2021 09:01