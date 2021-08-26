BERKEL projelerin bitmesini istedi 

Gençlerbirliği kulüp başkanı Rıfat Berkel görevde bulunduğu süre içerisinde kulübün kendi ayakları üzerinde durabilmesi için çalıştığını söyledi.

Berkel Yönetim olarak kulübe ait İskele merkezindeki arazi üzerine gelir getirici tesis için adım attıklarını ve tesisin şu anda bitme aşamasında olduğunu söyledi.

Rıfat Berkel mevcut tesisin bu sezondan itibaren kulübe gelir getirmeye başlayacağını ve yönetimi ciddi anlamda ekonomik olarak rahatlatacağını söyledi.

Berkel dükkan ve ofislerin kısa zaman içerisinde açılışının yapılacağını belirterek "Gönül isterdi ki benim başkanlığında başlatılan bu tesisi yine benim başkanlığın içerisinde hizmete sokalım ancak önemli olan gençlerbirliği'nin geleceği ve başarısıdır" dedi.

Rıfat Berkel yine Gençlerbirliği kulübüne devlet tarafından tahsis edilen deniz kenarındaki 25 dönümlük arazi olduğunu bu arazinin de gelir getiren bir hale dönüştürülmesi durumunda gençlerbirliği'nin maddi giderinin yüzde seksen 90'ını karşılayacak duruma geleceğini söyledi.

Berkel kulüplerde başarının geçici olduğunu önemli olanın kulübün geleceğini kurtaracak maddi gelir getirecek alt yapı ve tesisler olduğunu belirterek gençlerbirliği'nin kendi döneminde bunun büyük kısmının başarılması nın kendisi adına gurur verici olduğunu söyledi.

Rıfat Berkel 265 bin TL borç ile devraldığı kulübü bugün itibariyle 141000 TL artı da devredeceğini bununla birlikte iki oyuncunun transferinden gelecek olan para ile toplamda 260.000 lira artı da kulübü devrettiğini söyledi.

Rıfat Berkel yeni seçilecek yönetim kuruluna başarılar dileyerek gençlerbirliği'nin başarısı ve geleceği için destek olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

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26/08/2021 15:05