Berkem Korbay: Futbolsuz, susuz bir çiçek gibi kaldık

Futbolcular Derneği Başkanı Berkem Korbay, Haber Kıbrıs spor servisine önemli açıklamalarda bulundu.

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23/04/2021

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Berkem Korbay: Futbolsuz, susuz bir çiçek gibi kaldık

Futbolcular Derneği Başkanı Berkem Korbay, Haber Kıbrıs spor servisine önemli açıklamalarda bulundu. Aralık 2020 yılında görevi devraldığını belirten Korbay, 26 kişilik geniş yönetim kurulu kadrosuyla her bölgeye, her oyuncuya ulaşmaya çalıştıklarını ve üye sayısı 70’lerde olan derneği 500’e çıkarmayı başardıklarını belirtti. Amaçlarının ve dileklerinin her futbol oynayan lisanslı futbolcunun kendi çatıları altında toplanması olduğunu vurgulayan Korbay,  gücün örgütlülükten geldiğini ve sayı olarak arttıkça hedeflere ulaşmanın daha kolay olacağını söyledi. Göreve geldiklerinden itibaren sporcu hekimi bulunduran hastaneler, fizik tedavi içeren sağlık kuruluşları ve futbolcuların alışveriş yapıp indirimlerden yaralanabilecekleri anlaşmalar yaptıklarını vurguladı. Futbol federasyonu ile ilişkilerin düzeyli ve iyi noktada olduğunu bildiren Korbay, futbolcu sözleşmelerinin kendileri açısından öneminden bahsetti. Sözleşmenin hayata geçmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten başkan, ileriki dönem için oldukça umutlu. Son olarak temennisinin bir kez daha futboldan uzak kalmamak olduğunu vurguladı. Eylül ayında futbolun yeniden başlayacak olmasından dolayı memnuniyetini bildiren başkan, ” Futbolsuz, susuz bir çiçek gibi kaldık. Eylül’de tomurcuk açıp yeninden kökleneceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

23/04/2021 16:45
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TAGS: Berkem Korbay, Futbolcular Derneği
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