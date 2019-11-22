'Berlin toplantısı, Kıbrıs sorunu ve Sivil Toplum' konulu panel gerçekleştiriliyor

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs, yarın Chateau Status’te, “Berlin toplantısı, Kıbrıs sorunu ve Sivil Toplum” konulu panel gerçekleştiriyor.

Liderlerin Berlin’deki kritik toplantısından iki gün önce, gerçekleştirilecek panelde, Alecos Markides ve Ahmet Sözen, müzakere sürecinin şu anki durumunu, liderlerin BM Genel Sekreteri ile Berlin’de yapacağı toplantı ışığında değerlendirerek, başarı olasılıklarını tartışacaklar.

Tartışma ayrıca, sivil toplumun rolüne ve etkili müdahale için gerekli örgütsel yapılara odaklanacak.

Kayıt ve tanışma ile saat 09.45’te başlayacak panelde, 10.15’te örgüt temsilcilerinin konuşmaları ile devam edecek.

Açılış konuşmalarını Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Takis Hadjidemetriou, ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil’in yapacağı panelde, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilcisi Ierotheos Papadopulos, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Elizabeth Spehar da konuşma yapacak.

Panelin ana konuşmacıları ise; Alekos Markides, Ahmet Sözen, Christos Efthymiou.

Panelde, saat 11.30’da tartışma, 12.30’da da kapanış yapılacak.

Panelde Türkçe, Rumca ve İngilizce simultane çeviri yapılacağı kaydedildi.

22/11/2019 17:13