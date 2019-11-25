Berlin’de 3’lü zirve başladı

Berlin’de gerçekleştirilen 3’lü zirve başladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres planlandığı gibi ilk olarak liderlerle ayrı ayrı görüştü. Ardından ise 20.30’da Guterres ve liderler yemekte bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat sürmesi planlanan görüşmenin ardından ise bir açıklama yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor.

Yemek öncesinde ise BM Genel Sekreteri Guterres önce saat 19.50’de Rum lider Anastasiadis ile ardından da 20.10’da Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmüştü.

25/11/2019 21:55