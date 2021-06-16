Berlin’de açık alanda maske zorunluluğu kaldırılıyor

Almanya’nın başkenti Berlin’de Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi kapsamında sokakta maske takma zorunluluğu kaldırılıyor. Otobüs, metro, asansör, taksi ve diğer kapalı alanlarda maske takma kuralı ise devam edecek.

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16/06/2021

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Berlin’de açık alanda maske zorunluluğu kaldırılıyor

Almanya’da corona virüsü salgınında vaka sayısındaki düşüşün sürmesi, maske zorunluluğuna ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirmişti. İnsidans değerlerinin düşmeye devam ettiği başkent Berlin'de Covid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor.

Berlin Senatosu'nun aldığı yeni kararlar kapsamında sokakta maske takma zorunluluğunun kaldırılacağı duyuruldu. Otobüs, metro, asansör, taksi ve diğer kapalı alanlarda ise maske takma kuralı devam edecek. Yeni gevşemeler kapsamında ayrıca, açık alanda bin kişiyi geçmemek kaydıyla toplu etkinlikler düzenlenmesine izin verilirken, kapalı alan etkinlikleri ise 250 kişiyle sınırlandırılacak.

Kapalı alanlarda gerçekleştirilecek etkinliklere katılanlardan negatif hızlı test sonucu veya aşı karnesi istenecek. Koşullar yerine getirildiği takdirde sokak festivalleri de düzenlenebilecek.

18 HAZİRAN’DA DEVREYE GİRİYOR

Yeni gevşemeler kapsamında kreşler bütün çocuklara tekrar kapılarını açarken, kuaförlerde de sakal kesimi gibi maskenin çıkarılması gereken işlemler haricinde negatif sonuçlu hızlı test istenmeyecek. Açık havuzların ardından kapalı havuzlar ve saunalar da bazı şartlar ve kısıtlamalarla yeniden kullanıma açılıyor. Eğlence parkları gibi işletmeler kapılarını ziyaretçilere açarken, 00.00 – 05.00 arasında alkollü içecek servisi, satışı veya dağıtımına yönelik yasak da kaldırılıyor. Berlin'de senatonun aldığı yeni kararlar 18 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olacak.

16/06/2021 16:22
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TAGS: Berlin, maske zorunluluğu, haber
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