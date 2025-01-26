Berlin’de aşırı sağın yükselişine karşı “ışıklı gösteri” düzenlendi

Almanya’nın başkenti Berlin’de ülkede ve Avrupa’da aşırı sağın yükselişine karşı onbinlerce kişi “ışıklı gösteri" düzenledi

Eylemciler, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı çevresinde toplandı.

Gösteride, Almaya ve Avrupa’da aşırı sağın yükselmesinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ve son dönemde Avrupa’daki aşırı sağcı partilere destek veren ABD’li iş insanı Elon Musk da protesto edildi.

Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisine tepki gösterilen eylemde, üzerinde “AfD’ye kırmızı kart”, “Demokrasi”, “İnsanlık için kayıt olun”, “Sessiz kalan onaylar”, “Nefret, kışkırtma ve ırkçılığa karşı”, “AfD yasağı şimdi” ve “Duruşunuzu gösterin” yazan döviz ve pankartlar taşındı.

Gösteriye katılanların birçoğu boynunda ışıklandırma zincircileri sararak veya ellerinde mum veya el fenerleriyle katıldı.

Berlin polisi gösteriye 35 bin kişinin katıldığını ifade ederken eylemi organize edenler, bu sayının 100 bin olduğunu duyurdu.​​​​​​​