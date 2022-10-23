Berlin'de İran'daki protestolara dayanışma eylemi yapıldı

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23/10/2022

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Berlin'de İran'daki protestolara dayanışma eylemi yapıldı

Almanya'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında İran'da başlayan protestolara dayanışma gösterisi düzenlendi.

Başkent Berlin'de Zafer Anıtı’nın önünde “Women Life Freedom Kollektiv” inisiyatifinin çağrısıyla toplanan yaklaşık 80 bin kişi, ellerindeki İran bayrakları ve İran rejimini protesto eden döviz ve pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdi.

Avrupa’nın diğer ülkelerinden ve Almanya’nın çeşitli kentlerinden de katılımın olduğu gösteride, İran yönetimine karşı sloganlar atıldı, başta Mahsa Emini olmak üzere protestolarda hayatını kaybedenlerin fotoğrafları taşındı. Göstericiler sıkça İran'daki rejiminin devrilmesini talep etti.

23/10/2022 12:44
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