Berlin’deki üçlü görüşme yarın akşam
24/11/2019
HK<
|
|
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin’de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile yarın akşam görüşecek.
Akıncı salı günü öğle saatlerinde Berlin'den ayrılarak 20.30’da KKTC'ye dönecek.
Berlin'deki son gelişmeleri Mete Tümerkan ve Hüseyin Ekmekçi aktardı
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın heyetinde, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Cumhurbaşkanlığı Dışilişkiler Uzmanı İpek Borman ve II. Sekreter Hasan Varoğlu yer alıyor.