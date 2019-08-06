Berlin’den Körfez mesajı: ABD öncülüğündeki bir misyonda yokuz

İran'ın Hürmüz Boğazı’nda bir yabancı gemiye daha el koyması üzerine Körfez’de deniz trafiğinin güvence altına alınmasında Almanya’nın nasıl bir katkı sunacağı yeniden gündeme geldi.

Muhalefet, Güney Tirol’da yaz tatilini geçiren Başbakan Angela Merkel’in bu konuda tavır göstermesini istiyordu. Berlin’de hükümetin basın toplantısında bu yönde gelen bir soruya hükümet sözcü yardımcısı Ulrike Demmer yanıt verdi. Demmer, “Başbakan Merkel şimdiki durumda ABD öncülüğündeki bir misyona katılmayı öngörmüyor. Burada hükümette görüş birliği hakim. ABD’nin bu yöndeki çağrısına karşı çekimserliğimiz devam ediyor. Diplomasi yolunun devam ettirilmesi, İran’la diyalog yolunun aranması gerekir” dedi. Demmer, Avrupa öncülüğünde bir askeri misyona olumlu baktıklarını kaydetti.