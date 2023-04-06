Berlusconi'nin hastalığı açıklandı

Berlusconi’nin partisi Haydi İtalya’nın önde gelen isimlerinden, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise bu sabah Rai kanalına yaptığı açıklamada “Durumu sabit, geceyi rahat geçirdi” dedi.

Solunum güçlüğü çektiği belirtilen 86 yaşındaki Berlusconi dün Milano’daki San Raffaele Hastanesi’ne kaldırılmış, kalp-damar biriminde yoğun bakıma alındığı haberleri çıkmıştı.

Bu hastane ziyaretinin “kontrol amaçlı” olduğu açıklanmış ancak Berlusconi daha sonra sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapmamıştı.

Taburcu olmasından birkaç gün sonra, Berlusconi'nin 2 Nisan’daki Palmiye Pazarı için Instagram’da, evinin bahçesinden bir fotoğrafını paylaşmıştı.

Corriere della Sera’nın haberine göre, Berlusconi geçen haftaki hastane tedavisinin ardından şikayetlerinin ortadan kalkmaması üzerine dün yeniden hastaneye başvurdu.

Gazete, eski başbakanın ambulansa ihtiyaç duymadan özel aracıyla hastaneye gittiğini yazdı ve şöyle devam etti:

İlk söylentiler, zatürrenin nüksetmesine bağlı solunum problemlerine işaret ediyordu…Daha ciddi bir sorun olduğunun kanıtı daha sonra geldi: Silvio Berlusconi ciddi bir kan rahatsızlığından mustarip.”

BUNU DA ATLATACAK'

Berlusconi ailesine ait Mediaset grubunun haber sitesi Tgcom24, eski başbakanın geçen hafta hastaneye kaldırılmasında, Covid’den de kaynaklanan solunum güçlüğünün etkili olduğunu, dün de bu sorunun nüksettiğini yazmıştı.

Haberde, bu sorunun akciğer ve damar sisteminde yorgunluğa yol açtığı, zatürreye benzer semptomlar gösterdiği belirtiliyordu.

Antonio Tajani de, Berlusconi’nin daha önceki bir enfeksiyonun tamamen iyileşmemesinden kaynaklı bir sorun nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söylemişti. Tajani dün, Berlusconi’nin bilincinin açık olduğunu, konuşabildiğini açıklamıştı.

Berlusconi’nin 5 çocuğu ile kardeşi Paolo Berlusconi ve sevgilisi Marta Fascina’nın hastanede yanında oldukları belirtiliyor.

Paolo Berlusconi kardeşinin durumuyla ilgili olarak “Durumu sabit, o bir kaya gibi. Bunu da atlatacak” dedi.

Silvio Berlusconi son yıllarda bir dizi sağlık sorunu yaşadı. 1997’de prostat kanseri nedeniyle ameliyat geçiren eski başbakan, 2016’da bir kalp ameliyatı oldu. 2020’de geçirdiği Covid-19’u ise "Hayatımın en tehlikeli sınavıydı" diye anlatmıştı.

1994-1995, 2001-2005, 2005-2006 ve 2008-2011 dönemlerinde dört kez başbakanlık yapan Silvio Berlusconi, halen iktidardaki koalisyon hükümetinin de ortaklarından.

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06/04/2023 15:33