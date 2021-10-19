Berna Laçin ifadeye çağrıldı: 'Kiraz pahalı' dedim diye...

Ünlü oyuncu Berna Laçin'in sosyal medya hesabından ifadeye çağrıldığını duyurdu. Laçin, yaptığı paylaşımda, "Beni ifadeye çağırdılar yine, kiraz pahalı dedim diye" ifadelerini kullandı. Oyuncu, Orhan Veli'nin bir şiirine de atıfta bulundu.

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19/10/2021

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Berna Laçin ifadeye çağrıldı: 'Kiraz pahalı' dedim diye...

Daha önce de muhalif paylaşımları nedeniyle sık sık hedef gösterilen ünlü oyuncu Berna Laçin, bu defa "kiraz pahalı" dediği için ifadeye çağrıldığını açıkladı.

Cunhuriyet Gazetesi'nin haberine göre; Sosyal medya hesabından bir paylaşım Laçin, "Beni ifadeye çağırdılar yine, kiraz pahalı dedim diye..." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı şu şekilde:

"Beni ifadeye çağırdılar yine. Kiraz pahalı dedim diye;

Kiraz alınmamış sana ne

Bilinen biri değil isim vermiyim de harçlığını alamasın

Kısaca 'pahalı' diyene sopa

O.Veli ne demiş

'Bedava yaşıyoruz, bedava;

Hava bedava, bulut bedava;

Kelle fiyatına hürriyet,

Esirlik bedava'"

19/10/2021 10:58
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TAGS: berna laçin, ifade, sosyalmedya,
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