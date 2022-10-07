Berna Laçin'den 'Genelev mi işletiyorsun?' sorusuna sert yanıt

Ünlü oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir diyaloğa girdi.

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07/10/2022

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Berna Laçin'den 'Genelev mi işletiyorsun?' sorusuna sert yanıt

Ünlü oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir diyaloğa girdi. Bu ay evlerine 33 bin lira elektrik faturası geldiğini belirten Laçin, bir takipçisinin "Genelev mi diskotek mi işletiyorsun?" sorusuna, "İş başvurusunda bulunacak sanırım" diyerek yanıt verdi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Berna Laçin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda kendi evlerine gelen elektrik faturası miktarını yazarak isyan etti.

"GEÇEN AY 22 BİN, BU AY 33 BİN LİRA GELDİ"

Laçin, "Geçen ay elektrik 22 bin geldi diye serzenişte bulunmuştum ya hani, uzaktan çalışma düzeni olduğu için tek tük gelen var diye, bu ay elektrik faturası 33 bin lira geldi. Cevap, yine zam" dedi.

"GENELEV Mİ İŞLETİYORSUN?"

Oyuncunun bu paylaşımını alıntılayan biri, "Genelev mi işletiyorsun, diskotek mi" diye sordu. Laçin bu soruya, "İş başvurusunda bulunacak sanırım" diyerek yanıt verdi.

 

07/10/2022 09:22
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TAGS: berna laçin, yanıt, sosyal medya,
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