Bernardo Silva'ya yeni sözleşme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Portekizli yıldızı Bernardo Silva ile sözleşme yeniledi.

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24/08/2023

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Bernardo Silva'ya yeni sözleşme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Portekizli yıldızı Bernardo Silva ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla 2026 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Manchester ekibinin formasıyla şu ana kadar 308 maça çıkan ve 55 gol atan Silva, 5 Premier Lig, 4 Lig Kupası, 2 Federasyon Kupası, bir kez de UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

24/08/2023 10:51
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TAGS: Bernardo Silva
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