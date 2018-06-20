HABER KIBRIS

Bernd Leno, Arsenal'de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, kaleci Bernd Leno'yu Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından transfer etti.

ads
20/06/2018

Bernd Leno, Arsenal'de
ads

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, kaleci Bernd Leno'yu Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arsenal ile Bayer Leverkusen, 26 yaşındaki Leno'nun transferi konusunda anlaştı. Arsenal, Leno'nun bonservisi ve sözleşme süresine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak İngiliz basını, Londra ekibinin, Bayer Leverkusen'e 20 milyon sterlin (yaklaşık 23 milyon Euro) civarı bir ödeme yapacağını iddia etti. 2011 yazından beri Bayer Leverkusen forması giyen Leno, Almanya Milli Takımı ile 6 maça çıktı.

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: İngiltere Premier Lig, Arsenal, kaleci, Bernd Leno, Almanya, Bayer Leverkusen, spor, haber kıbrıs
MANŞETLER

HK SPOR

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems