Bernd Leno, Arsenal'de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, kaleci Bernd Leno'yu Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arsenal ile Bayer Leverkusen, 26 yaşındaki Leno'nun transferi konusunda anlaştı. Arsenal, Leno'nun bonservisi ve sözleşme süresine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak İngiliz basını, Londra ekibinin, Bayer Leverkusen'e 20 milyon sterlin (yaklaşık 23 milyon Euro) civarı bir ödeme yapacağını iddia etti. 2011 yazından beri Bayer Leverkusen forması giyen Leno, Almanya Milli Takımı ile 6 maça çıktı.