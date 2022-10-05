Bernie Ecclestone'a dolandırıcılık davası

Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone, vergide dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

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05/10/2022

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Bernie Ecclestone'a dolandırıcılık davası

Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone büyük bir krizle karşı karşıya kaldı.

Vergi kaçakçılığı yaptığı iddia edilen eski Formula 1 patronu, 400 milyon pound değerindeki denizaşırı varlıkları beyan etmemesi hakkında suçlanıyor.

İngiliz iş adamı; Temmuz 2013 ile Ekim 2016 arasında kazandığı serveti yüzünden savcıların takibine takıldı.

Suçlamaları kabul etmedi

92 yaşındaki Ecclestone, kısa süren duruşmada suçsuz olduğunu savundu.

Ayrıca, denizaşırı ülkelerdeki milyonlarca sterlinlik mal varlığını beyan etmediği iddiasıyla kendisine yöneltilen dolandırıcılık suçlamasını reddetti.

İngiliz iş insanı, çıkarıldığı mahkemece koşulsuz kefaletle serbest bırakılırken bir sonraki duruşma, 19 Ekim'de görülecek.

Ecclestone 1970'lerden 2017'ye kadar kırk yıl boyunca Formula 1’e patronluk yaptı.

05/10/2022 11:08
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TAGS: Bernie Ecclestone
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