Berova: 2025 yılında ekonominin normale döneceği beklentisi var

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Başbakan Ünal Üstel geçtiğimiz günlerde hayat pahalılığının yılda 3 kez uygulanacağı açıklamasına dikkat çekerek hayat pahalılığının yüksek enflasyon nedeniyle şimdilik sadece 2024 yılında 3 kez uygulanacağını kaydetti.

“Ekonomi politikaları oluşturulurken iki ana unsur vardır. Bir mali politikalar oluşturulur, bir de para politikaları. Bizim para politikaları oluşturmak açısından bir enstrümanımız yok. O yüzden para politikasını anavatan Türkiye’nin yakından takip ediyoruz. Uzmanların son olarak bana söylediği 2024 yılında da bu enflasyonun devam edeceği ama tedricen kontrol altına gireceği ve 2025 yılından itibaren de öngörülebilir bir noktaya geleceği yönündedir. O yüzden Başbakanın da talimatlarıyla yalnızca 2024 yılında olmak üzere 3 kezlik bir hayat pahalılığı ödemesi planı yaptık.” şeklinde konuşan Berova, bunun 2025 yılında da bunun uygulanmayacağı anlamına gelmediğini 2024 son çeyreğinde ekonomik verilere bakılarak devam edip etmeyeceğine karar verileceğini vurguladı.

Bakan Berova, umudunun 2025 yılından sonra Türkiye’de enflasyon oranının ikili rakamlara düşmesi olduğunu, göstergelerim bu yönde olduğunu ve 2025’de normale dönüleceğini düşündüğünü dile getirdi.

“Asgari ücretlinin devletten maaş çekenlerle belli bir dengede olması gerek”

Asgari ücret konusuna da değinen Maliye Bakanı Berova, asgari ücretlinin de devletten maaş çekenlerle belli bir dengede olması gerektiğini ve başbakanın da bugüne kadar çalışan kesimde kimsenin ezilmemesi için çaba harcadığını vurguladı.

Berova, 2024 yılında hayat pahalılığının 3 kez verilmesi için çalışma yapılırken, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı’nın da asgari ücret konusunda buna paralel olarak ne kadar zamanda bir belirleneceğini çalışacağını söyledi.

Haksız kazanç sağlanmasının önüne geçilmesi için de çalışmaları olduğunu, fahiş fiyat uygulayan varsa onları saptayıp yüksek vergi dilime almayı planladıklarını anlatan bakan Berova, tüm bunları otomasyon sistemini genişleterek yapacaklarını belirtti.