Berova, 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı:

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı, “Bu acı unutulmayacak.” dedi.

Mesajında depremde hayatını kaybedenleri ve Şampiyon Melekleri anan Berova, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde, 11 ilde yıkıma ve hasara neden olan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Binlerce insanımızın yaşamını yitirmesine ve on binlerce insanımızın da yaralanmasına yol açan 6 Şubat depremleri, Türk Milleti’nin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini aldı.” ifadelerini kullandı.

Berova mesajında şunları kaydetti:

“Spor müsabakaları, sağlık ve tatil için Türkiye’de bulunan 49 KKTC vatandaşımızda, ‘Asrın Felaketi 6 Şubat Depremleri’nde yaşamını yitirdi. Kıbrıs Türk Halkı, benzersiz bir acı yaşadı.

Acılarımızın hâlâ tazeliğini koruduğunu ve kelimelerin kifayetsiz kaldığını biliyoruz. Çünkü kaybettiğimiz her bir evladımızın, her bir yurttaşımızın acısı içimizi sızlatmaya devam ediyor. Bu acı unutulmayacak.

Bu vesileyle, 6 Şubat depremleri bize bir kez daha depremin değil alınmayan ve ihmal edilen önlemlerin büyük acılar yaşattığını acı da olsa gösterdi.

Evlatlarını kaybeden Şampiyon Meleklerimizin ailelerinin adalet mücadelesi devam ediyor. İsias Ortak Davamız. Bizde adaletin yerini bulması için ailelerimiz ile birlikte mücadelemize devam ediyoruz.

Asrın felaketi 6 Şubat Depremlerinin yıldönümünde, böyle bir acının Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde, ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde kaybettiğimiz deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm ailelerimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.”