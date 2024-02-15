Berova, Alüminyum Doğramacılar Birliği Derneği’ni ve sektör temsilcilerini kabul etti

Maliye Bakanı Özdemir Berova, ülkenin ekonomik büyümesi, sosyal kalkınması ve bu amaçla istihdamın yaratılması için yerli üretimin artırılması, teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerektiğine işaret ederek, yerli üretime ve üreticiye sahip çıktıklarını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Alüminyum Doğramacılar Birliği Derneği Başkanı Ediz Taşkınçay ve beraberindeki sektör temsilcilerini kabul eden Maliye Bakanı Özdemir Berova, sektör temsilcilerinden sorunlarını ve taleplerini dinledi.

-Taşkınçay

Alüminyum Doğramacılar Birliği Derneği Başkanı Ediz Taşkınçay, yerli üretimde alt yapının güçlendirilerek rekabet gücünün artması için bir takım iyileştirmelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Özellikle alüminyum doğrama kapı, pencere, duş, kabin üretiminde kullanılan eloksal alüminyum profillerin ve bombeli camların ülkede üretilmediğinden dolayı ithal edilirken fon uygulamasına tabi olduklarını hatırlatan Taşkınçay, yerli üreticilerin mağduriyet yaşadığını, bu fonların kaldırılmasını, ayrıca rekabetin önüne geçebilmek adına ithal alüminyum doğrama kapı, pencere, hazır duş ve kabinlere fon uygulanması gerektiğine inandığını söyledi.

Taşkınçay, kaçak iş gücü ve yaşanan ekonomik sıkıntıların da sektörü zorlayan konular arasında yer aldığını belirterek bu konuda da iş birliği talebin de bulundu.