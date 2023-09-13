Berova, Avrupa ve Kıtalararası Taekwondo Şampiyonası heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 15-16 Eylül tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 13 ülkeden sporcuların katılımıyla düzenlenecek Avrupa ve Kıtalararası Taekwondo Şampiyonası heyetini kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre, kabulde, KKTC Taekwondo Judo Karate Akido Hapkido Kung Fu Kurash Wushu Muaythai Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen de yer aldı.

-Park: “İşin politikasına bakmıyoruz, insanlık kısmındayız”

Kabulde konuşan Global Taekwondo Federasyonu Başkanı Linda Park, KKTC’de bulunmaktan ve spor organizasyonuna katılmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.

Global Taekwondo Federasyonu’nun politika gütmeyen bir federasyon olduğunun altını çizen Park, işin politikasına bakmadıklarını, insanlık kısmında olduklarını belirtti ve bu nedenle hem KKTC’de yapılan organizasyonlara katıldıklarını, hem de dünyanın neresinde olursa olsun federasyonlarının gerçekleştirdiği organizasyonlara KKTC’yi davet ettiklerini belirtti.

Berova: “Spor evrensel”

Maliye Bakanı Özdemir Berova da konuşmasında, sporun evrensel olduğunu kaydetti ve KKTC’ye uygulanan spor ambargosunu eleştirerek “Spor barış ve dostluktur” dedi.

KKTC’nin spor ambargoları altında olduğunu ifade eden Berova, “ Kıbrıslı Rumların yarattığı zulmü uzun yıllardır çekmekteyiz. Esasında sporun en temel amacı, barış ve dünyada dengeyi sağlamaktır. Ancak ülkemizin maruz kaldığı bu ağır ambargolar nedeniyle maalesef başarılı olmalarına rağmen çocuklarımız sporun çeşitli branşlarında uluslararası arenada kendilerini ispatlama şansından yoksun kalmakta. Bu maksatla dış dünya ile yapılan temasları çok önemsiyoruz. Sizleri de ülkemizde ağırlamaktan ve ülkemizde spor faaliyetini yapmanızdan büyük bir mutluluk duymaktayız. Bu kapıyı bize açtığınız için sizlere ve federasyonunuza sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Linda Park tarafından Maliye Bakanı Berova’ya Global Taekwondo Federasyonu onur madalyası takdim edildi.