Berova: Az gelirliden az, çok gelirliden çok vergi alınacak

Maliye Bakanı Özdemir Berova Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda az gelirliden az, çok gelirliden çok vergi alınacağını söyledi.

Mecliste eleştirilere yanıt veren Berova, 32 bin 500 TL üzeri kazanandan yüzde 40 vergi alınmayacağını, artan maaşa göre vergilendirmenin yapılacağını belirterek, örneğin özel sektördeki vergi diliminin 73 bin TL üzerindeki dilimlere göre yapılacağını, ancak kamuda başlangıç maaşı alacak bir kamu çalışanının vergisinin azalacağını, düzenleme ile az gelirliden az çok gelirliden çok vergi alınacağını kaydetti.

Yapılan düzenlemenin az kazanandan az çok kazanandan çok alınacak bir vergi düzenlemesi olduğunu ifade eden Berova, bu düzenlemenin, kararname ile yapılmasının sebebinin ise; gelir vergisinin hazırlanması uzun sürmesi olduğunu, hükümetin bunu yasallaştıracağını belirtti.

Berova, vergide kayıt dışılık olduğunu ancak düzenleme yapılması için çalışma olduğunu kaydetti. Tezkere konuşmaların ardından oyçokluğu ile kabul edildi.

Genel kurulda CTP tarafından sunulan “Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi” de ele alındı. “Vicdani Ret” hakkını içeren öneri üzerine söz alan öneri sahibi CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, bu konuda 2019 yılında çalışma yapıldığını ve bu çalışmanın devamını istediklerini, askerlik hizmetinin askerlik çatısı altında değil ama sivil yapılması için bir düzenleme yapılmasını istediklerini ifade ederek, bu çağdaş düzenlemenin yapılması temennisinde bulundu.