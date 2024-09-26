Berova, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği Başkanını kabul etti

Maliye Bakanı Özdemir Berova, adada temaslarda bulunan Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği Başkanı ve Nerimanov Belediye Başkanı Tamraz Taghiyev ve ona eşlik eden Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'ı kabul etti.

Maliye Bakanlığında bugün gerçekleşen kabulde, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Genel Yönetim Kurulu Üyesi ve Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Nesimi Belediye Başkanı Aziz Zeynalov, Sumqayıt Belediye Başkanı Orkhan Adigozelzade, Kepez Belediye Başkanı Yashar Abdullayev, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği Dış İlişkiler Müdürü Amrah Imanov, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği Dış İlişkiler Danışmanı Rovshan Mammadov ile Azerbaycan’ın KKTC Diaspora Başkanı Fuad Safaraliyev yer aldı.

- Berova: “Türklerin tarihi mücadele ile geçmiştir ve mücadelemizin sonucu zaferle sonuçlanmıştır”

Maliye Bakanı Özdemir Berova konuşmasında, Başbakan Ünal Üstel’in yurt dışı temasları nedeniyle iki ülke Belediyeler Birliği Başkanları ve heyetini kendisinin kabul ettiğini, Başbakan Üstel’in konuk heyete en derin sevgi ve selamlarını ilettiğini dile getirdi.

Son dönemlerde artan KKTC-Azerbaycan ilişkileri ve KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda yavaş yavaş yer buluyor olmasının önemine işaret eden Berova, iki ülke Belediyeler Birliği arasında imzalanacak protokolü önemsediklerine dikkati çekti.

“Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan… Biz üç devlet olarak aynı milletin üç parçasıyız.” diyen Maliye Bakanı Berova, Türklerin tarihi boyunca, pek çok sayıda devlet kuran ve devlet tecrübesi açısından da dünyanın sayılı milletlerinden olduğunu kaydederek; “Türklerin tarihi mücadele ile geçmiştir ve mücadelemizin sonucu zaferle sonuçlanmıştır.” diye konuştu.

KKTC’nin kuruluş aşamasına gelene kadar Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi verdiğini hatırlatan Berova şunları kaydetti;

“KKTC’nin kuruluş aşamasına gelene kadar, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde yaşadığı zorlukların benzerini yaşadık. Kıbrıs Türk halkı olarak, Kıbrıslı Rumların zulümlerine karşı çok uzun yıllar varoluş mücadelesi verdik. 1960 yılında bir ortaklık anlaşması ile Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Ancak kurulduğu gün itibarı ile Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türklerin, Türk adı ve varlığının adada olmasını istemediler ve Kıbrıslı Türkleri gerek zulümle, gerekse zorlamak üzere Kıbrıs adasından çıkarmaya çalıştılar. Şanslıyız ki Anavatan Türkiyemiz var. Ve işte 1974 yılında uluslararası hukuka da dayanarak Anavatan Türkiye adaya geldi. Kıbrıslı Türkler bu mezalimden kurtuldu. O günden bugüne gelen süreç içerisinde bir Türk devleti olarak hem varlığımızı sürdürüyor, hem de gelişip büyümeye çalışıyoruz.”

Azerbaycan’ın Karabağ ile ilgili acısını Kıbrıs Türk halkının da yürekten hissettiğini ve tüm süreci yakinen takip ettiğini hatırlatan Berova; “Kendi adıma söyleyebilirim ki, o gün televizyonda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Karabağ’ın kurtuluşunu ilan etmesini gözlerim yaşararak izledim. Kıbrıs Türk halkı olarak çok büyük bir mutluluk duyduk.” dedi.

Berova, Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıslı Rumların yarattığı baskı sonucunda yaşadığı uluslararası insanlık dışı ambargolara da dikkati çekerek, özellikle direkt uçuş ve sportif faaliyetin ambargolardan etkilendiğini kaydetti.

- Özçınar

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği arasında sosyal, ekonomik ve kültürel bir işbirliği protokolü imzalayacaklarını kaydederek, karşılıklı tecrübelerin paylaşılacağını kaydetti.

Türk Dünyası ve Avrupa Konseyinde de birlikte çalıştıklarını belirten Özçınar, Azerbaycan heyetinin resmi olarak KKTC’yi ziyaret etmesi ve imzalanacak protokolün, ikili ilişkileri sürekli kılmak adına önemine işaret etti.