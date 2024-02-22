Maliye Bakanı Özdemir Berova, babası vefat eden Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a başsağlığı diledi.

Berova yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın babası Şevki Bolat'ın vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Ahirete irtihal eden merhum Şevki Bolat'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli oğlu bakan Ömer Bolat'a, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekanı cennet olsun.”