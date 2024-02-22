Berova, babası vefat eden Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a başsağlığı diledi

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22/02/2024

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Berova, babası vefat eden Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a başsağlığı diledi

Maliye Bakanı Özdemir Berova, babası vefat eden Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a başsağlığı diledi.

Berova yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın babası Şevki Bolat'ın vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Ahirete irtihal eden merhum Şevki Bolat'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli oğlu bakan Ömer Bolat'a, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekanı cennet olsun.”

22/02/2024 10:54
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TAGS: haber, kıbrıs
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