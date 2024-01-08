Berova: Barçın, kamuoyunu yanıltmıştır…

Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Devrim Barçın, yeni düzenlemeyle birlikte özel sektör çalışanlarının 35 bin TL, kamu çalışanlarının ise 32 bin 307 TL üzerindeki aylık vergiye tabii her 100 TL’lik gelirinin yüzde 40’ını Maliye Bakanlığı'na vergi olarak ödeyeceğini söylemişti.

Maliye Bakını Özdemir Berova, söz konusu açıklamaya meclis kürsüsünden cevap verdi, Barçın’ın kamuoyunu yanılttığını savundu.

Özdemir Berova’nın açıklaması şöyle:

Vergi dilimleri güncellenmelidir. Devrim Barçın sosyal medya üzerinden esasında ‘zekice’ ancak kamuoyunda farklı algılanmaya sebep olan bir açıklama yaptı.

Barçın, ‘35 bin TL üzerinde kamu çalışanları, 32 bin 307 TL üzerindeki aylık vergiye tabi 100 TL’den yüzde 40 vergi olarak ödeyecek’ açıklamasını yaptı. Bu açıklama sonrası vatandaş bize ‘35 bin TL maaş alan birisinin 100’de 40 vergisini siz devlet olarak alacak mısınız” sorularını sormaya başladı.

Devrim Barçın bu cümleyi kurarken içerisine koyduğu ‘Vergiye tabi’ cümlesiyle cümlesel olarak doğru ifadelendirmesine rağmen kamuoyunda yanlış bir algı oluşturdu.

Değerli arkadaşlar 35 bin TL maaş alan bir kamu görevlisinde yüzde 40 vergi alınmayacak.

Bu bilgilerin yanlış olduğunu Devrim Barçın kendisi de biliyor. Çünkü vergi dilimlerinin yüzde 10, 20, 25, 30 ve 40 oranında olduğunu kendisi de biliyor.

Yani bu dilimlerden geçtikten sonra artan vergi miktarı üzerinden yüzde 40 alınacağı ortadayken. Bu konuda öyle bir algı yaratıyor ki sanki bu vergi miktarına tabi olan kişilerin 35 bin TL’sini çarpıyoruz 0.4 ile çıkan rakamını vergi olarak alıyoruz yanlış.